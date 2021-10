SERIE C – Capponi (Monterosi): “Sogno di portare questo club in A”

Recentemente sconfitto dal Catania per 4-1, il Monterosi sogna in grande attraverso le parole del suo Presidente, Luciano Capponi, a Rai Sport: “Da un campo di terza categoria ho portato questa piccola realtà in Serie C. Siccome l’ho sognata per tutta la vita, perché non sognare la Serie A? Siamo l’unico paese a non avere ultras, questo traguardo non è arrivato grazie alla quantità economica investita ma grazie all’unità dello spogliatoio, creando una sinergia molto più vincente rispetto ai reali valori agonistici. Stiamo pensando a un grande stadio con un grande spazio per i bambini. Non sono entrato nel calcio per il business ma per i bambini che sono il nostro futuro”, le parole evidenziate da tuttoc.com.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***