GIORDANO: Catania-Juve Stabia, statistiche arbitro in vista del match

Alla prima direzione di una gara in cui scende in campo il Catania, l’arbitro Michele Giordano della sezione di Novara ha diretto 154 partite finora con un totale di 721 cartellini gialli e 47 rossi (tra i professionisti 41 incontri ammonendo 204 volte ed estraendo 6 cartellini rossi). 70 i calci di rigore fischiati (media 0.45 a partita).

Il dato dei penalty è decisamente elevato se consideriamo che nelle sole gare valevoli per il girone C di Serie C ne ha assegnati ben 11 su 13 partite. Attenzione, quindi, alla facilità con cui il Sig. Giordano concede i tiri dal dischetto. Sempre per quanto concerne le 13 sfide valide per il raggruppamento meridionale, sono 65 le ammonizioni comminate e 4 le espulsioni.

Le squadre di casa hanno collezionato nel complesso 68 vittorie, riportando 36 risultati di parità e 50 sconfitte. Il pareggio, dunque, rappresenta l’esito in generale meno frequente sotto la direzione di Giordano con una tendenza a vincere per le formazioni impegnate tra le mura amiche.

