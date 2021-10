CATANIA-JUVE STABIA: arbitrerà l’incontro Giordano della sezione di Novara

E’ stato designato l’arbitro per la sfida di domenica tra Catania e Juve Stabia, avversarie allo stadio “Angelo Massimino” in occasione dell’ottava giornata del girone C di Serie C. Dirigerà l’incontro il sig. Michele Giordano della sezione di Novara, coadiuvato dagli assistenti Davide Stringini (Avezzano) e Marco Carrelli (Campobasso). Quarto ufficiale Marco Emmanuele (Pisa). Nessun precedente da direttore di gara con il Catania, mentre l’unico confronto della Juve Stabia con il “fischietto” piemontese fa riferimento alla Primavera delle Vespe che, nel 2020, persero a Castellammare di Stabia con il risultato di 0-2 contro il Benevento.

