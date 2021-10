INFERMERIA: altri recuperi in vista di Campobasso?

Come già riportato, negli ultimi giorni il Catania ha ripreso gli allenamenti a Torre del Grifo. Il rinvio a data da destinarsi della partita con la Vibonese darà la possibilità ai calciatori attualmente non al meglio della condizione di recuperare dalle rispettive problematiche fisiche o, comunque, di avvicinarsi al rientro. Per la trasferta di Campobasso, in programma settimana prossima, potrebbe essere nuovamente a disposizione il difensore Ropolo, che si era infortunato nella rifinitura prima della partenza per Viterbo. Rientrano dalla squalifica Calapai e Rosaia, mentre si attendono novità per quanto riguarda Pinto e Piccolo che, al momento, hanno disputato la loro ultima partita il 10 ottobre scorso contro la Juve Stabia a causa d’infortuni non di lieve entità.

