EX ROSSAZZURRI: Marino sulla panchina del Crotone

Il Crotone cambia allenatore e si affida all’ex Catania Pasquale Marino per provare a migliorare una classifica che vede i calabresi al terzultimo posto in Serie B con 7 punti dopo essere trascorse 10 giornate. La sconfitta casalinga per 2-0 contro il Benevento è stata fatale a Francesco Modesto, rimpiazzato dall’esperto allenatore originario di Marsala. Si tratta della nona esperienza consecutiva per Marino nel campionato cadetto dopo essersi accomodato sulle panchine di Pescara, Vicenza (due stagioni), Frosinone, Brescia, Spezia, Empoli e SPAL.

