TORRE DEL GRIFO: secondo giorno di lavoro per il Catania, da lunedì testa al Campobasso

Ieri il Catania ha svolto a Torre del Grifo le prime sedute settimanali: in mattinata, sessione di forza in palestra e lavoro atletico basato sui cambi di direzione, in campo; nel pomeriggio, dopo l’attivazione, esercitazioni tattiche incentrate sul gioco di posizione e torneo a tre squadre. Quest’oggi, giovedì 28 ottobre, invece è stato effettuato un allenamento mattutino: sessione di prevenzione in palestra, esercitazioni tecniche e tattiche seguite da un programma di lavoro situazionale, da una partita a tema e da una partitella. Venerdì e domenica, rossazzurri a riposo; sabato, la seduta avrà inizio alle 10.00. Lunedì, alle 15.30, primo allenamento della settimana in vista della sfida al Campobasso, in calendario sabato 6 novembre alle 15.00.

