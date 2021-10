SITUAZIONE DISCIPLINARE: riecco Calapai e Rosaia

In vista del confronto esterno con il Campobasso, non si registrano squalifiche inflitte dal Giudice Sportivo ai danni del Catania. Il terzino Luca Calapai ed il centrocampista Giacomo Rosaia avevano saltato la trasferta di Viterbo col Monterosi causa squalifica (il primo espulso per somma di ammonizioni nella precedente gara con l’Avellino, il secondo perchè ammonito e già in regime di diffida). Rientreranno per la sfida della prossima settimana al “Nuovo Romagnoli”. Saranno diffidati al successivo giallo Giovanni Pinto, Juan Cruz Monteagudo e Kevin Biondi.

