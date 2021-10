LA SICILIA – Catania, si mobilitano i gruppi della Nord

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

All’interno del quotidiano locale si rimarca il sostegno assicurato dai tifosi, presenti in circa 80 unità a Viterbo di cui 30 appartenenti a gruppi ultras della Curva Nord. Nord che preannuncia di mobilitarsi in vista del confronto casalingo con la Vibonese. Sostenendo una squadra formata da uomini veri, che ha alzato la testa senza mai smettere di giocare e lottare. Dai 134mila euro raccolti per contribuire all’iscrizione del Catania alla reazione d’orgoglio e affetto verso chi sta onorando i colori rossazzurri di gara in gara, al di là dei problemi societari e della messa in mora. Il rispetto va anche a chi deciderà di non entrare allo stadio, soprattutto in questo momento d’incertezza sul futuro del club e di disaccordo sulla gestione della Sigi. L’amore per la squadra resta immutato e intanto la Nord si prepara a fare sentire sempre più forte la propria voce.

