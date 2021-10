LA SICILIA: Catania, troppi errori. Arbitro non può essere attenuante. Obiettivo salvezza

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Il quotidiano locale analizza la sconfitta del Catania contro la Turris:

“L’illusione dura appena otto minuti dopo che Moro – di sicuro il migliore dei rossazzurri – aveva sbloccato il risultato al 6′. La Turris pareggia subito e poi prende in mano le redini della partita riuscendo alla fine a espugnare il Massimino per la prima volta nella sua storia. Una sconfitta che brucia e neanche le discutibili decisioni di un altro arbitro entrato presto in confusione possono rappresentare un’attenuante per i rossazzurri. Quella con la Turris è stata una partita dall’andamento sconcertante ma il Catania nei momenti chiave è stato ingenuo e gli etnei hanno commesso troppi errori pasticciando in difesa con il solito centrocampo fragile e poco concreto”.

“Resta solo la consolazione di aver lottato sino alla fine”. “Baldini per questa partita che doveva essere vinta a tutti i costi, aveva pure cambiato modulo, ma il Catania visto ieri è stato un lontano parente di quello che a Catanzaro aveva offerto degli spunti interessanti… è bene accettare la realtà e l’obiettivo diventa adesso la salvezza visto che sono anche in arrivo due punti di penalizzazione”.

