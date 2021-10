REPUBBLICA: “Catania, idillio squadra e tifoseria. Giocatori danno il massimo sperando che non sia tutto vano…”

L’idillio tra squadra e tifoseria si rinsalda giorno dopo giorno, i sostenitori rossazzurri (tornati in Curva Nord nell’ultima gara interna e presenti in 80 unità sulle tribune di Viterbo) riconoscono ai calciatori rispetto della maglia e spirito di abnegazione e li incitano a regalar loro altre gioie e vittorie. “Potrebbe però essere tutto inutile, perché le criticità della Sigi rischiano di rendere ancora più drammatica la situazione, già complicata dall’imminente penalizzazione in classifica (da 4 a 6 punti), per l’inosservanza di due scadenze federali legate al pagamento degli stipendi – si legge all’interno del quotidiano Repubblica – Se la società controllante il Calcio Catania non riuscisse entro l’11 Novembre a sanare la messa in mora avanzata dai tesserati (servono 300 mila euro), un ricorso al Collegio arbitrale determinerebbe il loro svincolo d’ufficio. Inoltre, e soprattutto, un’ulteriore inadempienza della scadenza federale prevista per il 16 Dicembre potrebbe determinare l’esclusione del Catania dal campionato di serie C. Soltanto un passaggio di proprietà da concretizzare nell’immediatezza, eviterebbe il precipizio, ma nell’attesa di ricevere la ricompensa economica del lavoro, la squadra rossazzurra pensa esclusivamente ad allenarsi e dare il massimo in partita, sperando che non sia vano”.

