MERCATO – STAMPA PATAVINA: “Moro, aumentano i club interessati”

Su padovasport.tv si torna a parlare del futuro di Luca Moro, attaccante che sta facendo benissimo a Catania ed il cui cartellino appartiene al Padova. Il ragazzo ha dichiarato in una recente intervista di essere concentrato sulla squadra rossazzurra fino a quando continuerà a vestire questa maglia. Ma intanto i colleghi della testata patavina indicano che quattro club italiani avrebbero chiesto concrete informazioni, due di A e altrettanti di B. Secondo altre fonti venete, ci sarebbero anche società europee sulle tracce di Moro. Il prezzo fissato dal Padova non è ancora noto. Si segue con attenzione l’evolversi della situazione in casa rossazzurra, qualora i giocatori si svincolassero a gennaio dopo avere messo formalmente in mora la società etnea. Intanto sorride il Padova, che potrebbe trovare un tesoretto importante.

