EX ROSSAZZURRI – Criniti: “Catania, si sta rivivendo un Trapani 2. Lode ai ragazzi”

L’ex fantasista del Catania Antonio Criniti intervistato da tuttoc.com commenta la scelta della squadra rossazzurra di mettere in mora la società: “Purtroppo si sta rivivendo un Trapani 2 e sinceramente per una piazza prestigiosa come Catania è una vera e proprio sciagura. Certo che scendere in campo con questo onere alle spalle non è semplice, ma spero che almeno per i calciatori ci sia fino alla fine una puntata d’orgoglio e amore per questi colori. Lode ai ragazzi che nonostante tutto continuano a fare il loro dovere con professionalità ed impegno. Servirebbero almeno 300 mila euro? Comunque 300.000 euro per risanare la stagione sono una cifra importante, spero che si trovi un’anima pia che possa salvare il salvabile, solo questa sarà la vera via d’uscita”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***