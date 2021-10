STAMPA CAMPANA: “Turris, nuovo poker esterno. Catania penalizzato dall’ingenuità di Russini”

Vediamo come la stampa campana commenta la prima storica vittoria della Turris a Catania. A cominciare da quando si legge su ottopagine.it che parla di corallini letali in contropiede sottolineando il “fiato sospeso nelle battute finali in cui serve un miracolo di Perina su Calapai per brindare al nuovo blitz esterno”. Napoli Today invece elogia il fatto che la Turris ha inflitto un nuovo poker in trasferta dopo il 4-1 di Vibo Valentia, agevolato dalla superiorità numerica causata dall’espulsione di Russini. “Etnei sempre in partita – riporta il quotidiano napoletano – ma penalizzati dall’ingenuità di Russini”, aggiungendo che il Catania è stato “ingenuo e sfortunato”.

Metropolis Web titola “I corallini dominano ma tremano”, rimarcando anche in questo caso che “la squadra etnea si complica la vita rimanendo in dieci per l’ingenuità di Russini che si fa espellere con doppia ammonizione in pochi minuti”. Torre Channel evidenzia l’ottima fase offensiva dei giocatori di Caneo ed il risveglio degli attaccanti ma anche il “dato preoccupante” in difesa con riferimento ai 4 gol subiti in due trasferte, “chiaro segno di mancanza di tenuta mentale da parte della Turris”. Il Mattino, infine, fotografa una “gara animata da continui capovolgimenti di fronte” che “non concede attimi di sosta”, soffermandosi anche sull’espulsione di Russini, “che rimedia il secondo giallo per un’entrataccia ai danni di Esempio”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***