TORRE DEL GRIFO: ripresi gli allenamenti in vista di Picerno

Il Catania ha svolto a Torre del Grifo il primo allenamento in vista della sfida al Picerno in calendario lunedì alle 15.00. Programmi di lavoro differenziati per due gruppi: palestra, corsa e piscina per i rossazzurri in campo ieri contro la Turris; forza, rapidità ed esercitazioni tattiche per tutti gli altri atleti a disposizione. La preparazione proseguirà domani e domenica con due sedute mattutine. Da valutare le condizioni di Stancampiano, Ceccarelli e Bianco.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***