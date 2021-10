TOP 11: presenti i rossazzurri Moro e Provenzano

Consueta Top 11 del girone C di Serie C stilata dalla redazione del noto portale tuttoc.com. Figurano anche due giocatori del Catania nella formazione dei migliori dell’undicesima giornata. Spazio al solito Luca Moro ed al centrocampista palermitano Alessandro Provenzano. Su quest’ultimo si legge: “Prova maiuscola per il centrocampista rossoazzurro che con un lancio illuminante mette in porta Moro, per il resto gara di grandissimo livello”. Relativamente alla punta patavina, invece: “Altra doppietta, un’altra prova che va anche oltre le difficoltà. Difficile chiedere di più a questo ragazzo per il quale si può dare un unico giudizio: dominante”.

