VERSO MONTEROSI-CATANIA: centrocampo, chi sostituirà Rosaia?

Uno degli uomini più in forma del momento, Rosaia non sarà disponibile per la trasferta di Viterbo contro il Monterosi Tuscia, causa squalifica. L’ex Cesena era, infatti, diffidato e venendo ammonito nel corso del match pareggiato con l’Avellino sarà costretto a saltare la prossima sfida. Interessante vedere chi lo sostituirà. Dando per scontato l’impiego di Greco, Provenzano rappresenta una possibile soluzione, ma nel post-gara di Catania-Avellino mister Baldini ha lasciato intendere di valutare anche l’ipotesi di utilizzo di Izco. Lo stesso Provenzano, qualora Maldonado non recuperasse dal problema alla caviglia accusato mercoledì, potrebbe anche giocare al posto dell’ecuadoregno. In alternativa, spazio al baby Cataldi. Sulla carta ci sarebbe, inoltre, la soluzione Biondi mezzala ma, finora, Baldini ha preferito impiegarlo più spesso in posizione di esterno offensivo.

