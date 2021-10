VERSO MONTEROSI-CATANIA: quando il tecnico D’Antoni affrontò gli etnei da giocatore

David D’Antoni ed il Catania. Il giovane allenatore del Monterosi non ha mai affrontato i rossazzurri nelle vesti di tecnico prima d’ora, ma lo ha fatto da calciatore. Sì, perchè D’Antoni ha sfidato in due occasioni il Catania: una nel campionato di Serie B, l’altra in C. Nel primo caso D’Antoni vestì la maglia del Genoa, nella stagione 2003-04. Partita indelebile per il Catania che vinse sul difficile campo di Marassi con il risultato di 1-3. Al vantaggio casalingo di Caccia risposero Mascara e Delvecchio, quest’ultimo autore di una doppietta mostrando attraverso una curiosa esultanza la maglietta recante la scritta “Granita o gelato?”. Successivamente, il 14 gennaio 2001, D’Antoni giocò al cospetto dei rossazzurri da centrocampista della Vis Pesaro perdendo 2-1 a Catania. Di Cicconi e Criniti le marcature etnee, nel finale De Angelis rese meno amara la sconfitta per i marchigiani.

