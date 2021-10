MONTEROSI-CATANIA: probabili formazioni, assenze importanti per mister Baldini

Le probabili formazioni di Monterosi Tuscia-Catania, match valevole per l’11ª giornata del Girone C di Serie C 2021-22 e in programma oggi allo stadio “Enrico Rocchi” di Viterbo con fischio d’inizio alle ore 14:30.

Previste poche variazioni tra le fila dei padroni di casa. Mister D’Antoni schiererebbe con il modulo 3-5-2 il portiere Alia, i difensori Tartaglia, Mbende e Piroli, i centrocampisti Verde, Franchini, Di Paolantonio, Adamo e Cancellieri e le punte Polidori e Costantino. Non convocati Borghetto, Borri e Parlati.

La formazione rossazzurra si reca a Viterbo senza Calapai e Rosaia squalificati, Pinto, Piccolo, Ropolo e Frisenna infortunati. Nell’ipotetico 4-3-3 di partenza, davanti a Sala agirebbero Albertini, Claiton, Monteagudo e Zanchi, con Provenzano, Maldonado (o Cataldi) e Greco in mediana e il tridente offensivo composto da Ceccarelli, Moro e Russini a completare l’undici iniziale. Baldini però tiene in forte considerazione anche le candidature di Izco, Biondi e Russotto.

La direzione di gara è affidata al signor Luca Angelucci della sezione AIA di Foligno, il quale sarà affiancato dagli assistenti Andrea Bianchini di Perugia e Davide Conti di Seregno e dal IV ufficiale Domenico Castellone di Napoli. La gara sarà visibile in diretta su Sky Sport 256, online sulle piattaforme Eleven Sports e 196sports (solo per i residenti all’estero) e, radiofonicamente, su Radio Fantastica (FM 89.2 Catania e provincia).

===>>> MONTEROSI-CATANIA: ecco le formazioni ufficiali

