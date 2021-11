ARANCIO: “Si facciano gli interessi di squadra, città e tifosi del Catania”

Noto ex rugbista, allenatore di rugby e dirigente sportivo italiano che ha ricoperto anche il ruolo di consigliere della Federazione Italiana Rugby, ai microfoni della trasmissione SalaStampa, su TeleOne, Orazio Arancio si è soffermato sulla crisi societaria che attraversa il Catania: “Investitori esteri interessati a rilevare il club? Potrebbe essere l’ultima occasione questa per il Catania. La situazione è abbastanza critica, qualcuno ha fatto più del dovuto ma non punto il dito contro nessuno. Anche la cittadinanza ha dato il suo contributo, chiedo che si facciano gli interessi della squadra, della città e dei tifosi. La crisi del Calcio Catania è la crisi del Sud Italia che non nasce con la pandemia. Sul piano sportivo nasce negli ultimi 15-20 anni, mancando progetti e risorse. Il tessuto imprenditoriale siciliano non è così fiorente, di conseguenza lo sport siciliano è sempre meno competitivo ed i nostri migliori talenti vanno a giocare al Nord”.

