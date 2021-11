BIFFI (ex Palermo): “Solidale con i catanesi in occasione dell’alluvione, ma mai al Catania se mi chiamasse…”

Più di 300 presenze con la maglia del Palermo per l’ex difensore Roberto Biffi che confessa, sportivamente, che se ricevesse una chiamata da Catania non la prenderebbe minimamente in considerazione. Queste le sue parole ai microfoni di mediagol.it: “Dico sempre che se mi chiamasse il Catania e mi offrisse tutto l’oro del mondo, io non ci andrei mai, perché andrei contro il mio modo di essere. Non lo dico perché non succederà mai, ma proprio perché sono realmente convinto. Quando sostengo questa tesi la gente non ci crede, almeno i miei amici qui, ma io sono fatto così, non mi vendo. Ovviamente mi riferisco ad una rivalità circoscritta all’aspetto squisitamente calcistico. Poi se parliamo di umanità, come il mostrarsi vicini e solidali ai catanesi, come in occasione dell’alluvione, è tutt’altra cosa, siamo uomini e cittadini del Mondo, ma è chiaro che a livello sportivo c’è rivalità. Ti dico una cosa senza alcun riferimento: se io giocassi nel Palermo e mi proponessero di andare al Catania io non ci andrei mai, o anche viceversa. Io sono fatto male (sorride, ndr), c’è gente che lo fa e l’ha fatto, come Luca Cecconi, che da professionista ha fatto le fortune del Palermo, ma non devono per forza tutti pensarla come me”.

