CALAPAI: “Siamo stati bravi ma non l’abbiamo chiusa. Non si molla, testa alta e ripartiamo”

L’amarezza del terzino rossazzurro Luca Calapai dopo la sconfitta beffarda maturata col Foggia tra le mura amiche: “A fine partita ci siamo detti di non mollare. Purtroppo nel calcio succedono anche questi episodi e può cambiare la gara in 1-2 minuti. Non dobbiamo abbatterci, testa alta e pensare già a martedì, quando torneremo ad allenarci. Abbiamo avuto nel secondo tempo qualche occasione per chiuderla, potevamo essere più bravi a fare il 2-0 e avremmo gestito meglio la partita. L’impegno infrasettimanale con la Vibonese ha pesato, sapevamo di potere calare nella seconda parte del match. Siamo stati bravi, mi sento che abbiamo fatto una bella partita al di là di qualche chance non sfruttata. Il pubblico? Basta vedere l’atmosfera che si respira allo stadio ogni domenica per capire che questa è una piazza importante. I tifosi stanno dimostrando di darci una grandissima mano. Dispiace quando non riusciamo a gioire con loro, soprattutto in casa. Identità Catania? Ci siamo costruiti dal primo giorno di ritiro, siamo diventati una squadra più unita, abbiamo fatto gruppo e questo ci ha dato una spinta importante”.

