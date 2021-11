BALDINI: “Grande rammarico, pari sarebbe stato più giusto. Calo matematico nella ripresa. Rialziamoci subito”

Il rammarico di mister Francesco Baldini al termine della partita persa dal Catania in casa contro il Foggia:

“Abbiamo perso una partita in cui il risultato più giusto sarebbe potuto essere un pareggio. Poco prima del calcio di rigore abbiamo sbagliato il gol della vittoria con Sipos. A tempo scaduto è arrivato il penalty e c’è grande rammarico perchè secondo me tatticamente avevamo fatto una partita importante. Venivamo da una settimana dove si erano spese tantissime energie. Nel secondo tempo siamo un pò calati alla distanza, pagando le tante partite ravvicinate. A differenza del Foggia arrivavamo all’appuntamento giocando una partita infrasettimanale intensa e, prima ancora, facendo venti ore di pullman. Inoltre si è registrata l’assenza di tanti giocatori, di conseguenza non ho potuto cambiare molto. Fermo restando che chi è sceso in campo ha fatto bene. Il calo era matematico che sarebbe avvenuto nella ripresa“.

“Non mi passa neanche per la testa di colpevolizzare il singolo errore. Io quando commettevo un errore grave ero il primo a saperlo, non avevo bisogno di nessuno che me lo dicesse. Sono qui per correggere gli errori di reparto e quelli individuali, parlando con i giocatori. Non posso prendermela con chi ha sbagliato singolarmente. La linea difensiva ha lavorato veramente bene. Peccato per l’errore finale, ma gli errori nel calcio ci stanno. Figuriamoci in questa categoria. Ripartiamo alzando immediatamente la testa, ripresentandoci martedì con il solito spirito, la solita voglia. Adesso stacchiamo un attimo la spina e fa bene a tutti ma c’è un grosso rammarico, ripeto. Questi ragazzi non sono delle macchine. Adesso avremo a disposizione una settimana intera per lavorare normalmente e preparare una gara importante. Rientra Moro? Per quello che sta facendo è un giocatore importante per tutti quanti. Recuperiamo anche qualche squalificato. E’ importante in questo momento avere a disposizione i giocatori”.

