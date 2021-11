CAMPOBASSO-CATANIA: tabù quasi sfatato, Moro quinto rossazzurro in gol al “Nuovo Romagnoli”

A distanza di 33 anni dall’ultimo incontro datato 23 ottobre 1988, il Catania è ritornato a giocare allo stadio “Nuovo Romagnoli” (detto anche Selvapiana dal nome della zona in cui è situato). Dodicesimo match in terra molisana, campo mai violato dai rossazzurri. Sembrava che l’Elefante fosse destinato a sfatare finalmente il tabù. Poi, a pochi minuti dal 90′, ci ha pensato Tenkorang (favorito dall’espulsione evitabilissima di Zanchi) a ribadire l’imbattibilità dei padroni di casa nella storia dei confronti col Catania. Resta fermo a sei, pertanto, il numero di vittorie rossoblu. Sei, adesso, sono anche i risultati di parità. In precedenza la squadra etnea era andata a segno solo tre volte e non aveva mai siglato più di un gol in una partita singola a Campobasso. I padroni di casa, invece, in due precedenti gare avevano già rifilato quattro gol al Catania: nel campionato di Serie C1 1979/80 (4-1) e di Serie B 1986/87 (4-0). In totale sono 19 i gol che i i lupi hanno inflitto agli etnei al “Nuovo Romagnoli”, 7 quelli del Catania: marcatori Damiano Morra, Marco Piga, Ciro Bilardi, Giacomo Rosaia e Luca Moro (tripletta).

