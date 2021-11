ROSAIA: un gol atteso, interrotto digiuno lungo due anni

6′ di gioco, Giacomo Rosaia porta in vantaggio il Catania allo stadio “Nuovo Romagnoli” di Campobasso. Festa per il centrocampista che rivolge subito lo sguardo verso la cinquantina di tifosi rossazzurri presenti nel Settore Ospiti, poi corre verso la panchina raccogliendo l’abbraccio dei compagni. Un gol che lo stesso Rosaia ha prontamente dedicato a moglie e figlio. Il calciatore di Massa non entrava nel tabellino dei marcatori dal 3 novembre 2019: anche in quel caso lo fece in occasione di un incontro ricco di reti, Fermana 3-3 Cesena (Serie C girone B). Rete particolarmente attesa per un giocatore che vede premiato l’ottimo lavoro svolto finora, confermando il buon momento di forma attraversato.

