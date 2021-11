ESCLUSIVA – La Vecchia: “Catania, spero torni il sereno. Il Taranto non è superiore, pareggio largamente alla portata”

Esperto di sport e tifoso del Catania, lo scrittore Tino La Vecchia, ospite settimanale fisso di Radio Antenna Uno è intervenuto nel corso della trasmissione Città Rossazzurra (appuntamento dal lunedì al venerdì ore 19/20), in collaborazione con TuttoCalcioCatania.com. Spazio ad alcune riflessioni sulle difficoltà societarie del Catania e la squadra rossazzurra in vista della trasferta di Taranto:

Tino, cosa pensi della situazione attuale in cui versa il Catania?

“Mi auguro che si possa innanzitutto salvare la stagione. Non voglio nemmeno sfiorare il pensiero che possano esserci delle conseguenze più dolorose. Sarebbe veramente un dramma per i tifosi del Catania, per il movimento sportivo, per la Serie C ed una fetta di calcio. Non dimentichiamo che città è Catania nel panorama nazionale, quale bacino d’utenza abbia e cosa rappresenta la squadra per noi catanesi. Non dimentichiamo la storia del Catania. Spero che torni il sereno dopo tanta pioggia”.

Vari avvocati ed esperti di diritto sportivo parlano anche dell’ipotesi di esercizio provvisorio. Come valuti tale possibilità?

“Si dovrebbero pagare solo i debiti di natura sportiva. Col titolo sportivo eventualmente messo all’asta mi rifiuterei di pensare che nessun operatore si interessi al Catania. Chissà, magari anche lo stesso Tacopina visto che due titoli in categorie differenti si possono tenere, oppure altri investitori. Immagino non sia facile rilevare una società come il Catania con quel debito enorme, al di là del valore patrimoniale di Torre del Grifo che è sostanzioso. Il Catania senza Torre del Grifo rischia di non sopravvivere davvero, ma ci sarebbero moltissime possibilità di salvare anche il centro sportivo in caso di esercizio provvisorio”.

Qualora i problemi extra campo trovassero una soluzione definitiva, dove potrebbe arrivare questa squadra?

“Salvando la stagione si aprirebbero altri scenari, sono sempre più convinto che questo Catania raggiungerà la zona Play Off. Io vedo appena 6-7 squadre superiori. La partenza disastrosa c’è stata con quattro sconfitte nelle prime sei giornate, ma nel prosieguo del campionato il Catania ha dimostrato di poter stare benissimo nella parte sinistra della classifica. Ho detto più volte che questo è un torneo equilibrato dove tutti possono perdere con chiunque ma ci sono squadre come Bari, Palermo e Foggia che hanno perso solo due partite. L’Avellino una, ma ha fatto una marea di pareggi. Non credo al Taranto. Il Catania avrebbe avuto gli stessi punti in classifica dei rossoblu pugliesi se non fosse stato per quel disgraziato rigore che evidenzia ancora le lacune difensive della squadra”.

A proposito di Taranto, quali insidie nasconde questa gara per il Catania?

“I tarantini subiscono pochi gol ma segnano altrettanto poco. Il Catania deve stare attento soprattutto a se stesso perchè di frequente subisce reti per errori individuali. Personalmente il Taranto non mi ha fatto mai paura e non perchè provenga dalla D, ma perchè analizzando l’organico non l’ho mai ritenuto superiore al Catania. Al di là dello score casalingo di tutto rispetto, essendo tra le imbattute allo ‘Iacovone’, ha appena un punto in più del Catania in classifica ed in qualche gara è stato aiutato dalla fortuna. Fortuna che invece non ha avuto il Catania. Penso al ko al 93′ col Foggia, quello all’ultimo secondo al cospetto del Bari. I rossazzurri hanno perso in casa con squadre di tutto rispetto come quelle appena citate e la Turris. Tre gare con tre delle prime cinque classificate. Penso che il Catania sia all’altezza del Taranto e che un pareggio sia largamente alla portata. Effettivamente credo anche che il Catania possa togliere la lunga imbattibilità al Taranto, tuttavia ritengo il pareggio il risultato più probabile. Laterza ha fatto bene in casa ma non ha mai ingranato la quarta, è rimasto fermo alla terza marcia. Il Taranto stenterà a conquistare i Play Off avendo alle spalle anche la Juve Stabia che, a mio avviso, vale più del Taranto e si riprenderà”.

