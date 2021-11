EX ROSSAZZURRI – Volpe, gli elogi della stampa viterbese: “E’ tornato ad essere letale”

La Viterbese è Volpe dipendente? Osservando i numeri, ma anche quello che si vede sul campo, sicuramente sì. Dopo un’annata da dimenticare in cui ha collezionato solamente una presenza con la maglia del Catania, l’attaccante è tornato nella “sua” Viterbo dove nel 2019-2020 ha giocato la miglior stagione con 10 gol in 23 partite. I colleghi di tusciaweb.eu titolano “Volpe è di nuovo letale” e riportano che “superati i guai fisici in maniera definitiva e rientrato gradualmente in campo con quattro spezzoni con Teramo, Grosseto, Modena e Lucchese, nei quattro incontri successivi ha trovato più continuità sia di rendimento che di gol, segnandone uno a partita contro Ancona, Pistoiese, Pontedera e Gubbio. Attualmente la sua media realizzativa è tra le migliori del girone con una rete ogni 92 minuti. In campo otto volte per un totale di 368 minuti (poco più di quattro gare intere), Volpe si è perfettamente integrato nel 3-5-2 di Raffaele prima e nel 4-3-3 di Punzi”, che se lo gode e punta ancora su di lui anche per domenica, quando la Viterbese è attesa dalla trasferta sul campo della Reggiana.

