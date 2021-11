MERCATO: tornano i rumors da Trento su Maldonado

Ancora rumors di mercato provenienti dalla stampa trentina, nello specifico dal Corriere del Trentino con riferimento a Luis Maldonado. Non è un mistero che il profilo del centrocampista ecuadoregno piaccia da tempo al Trento. In merito ad un eventuale trasferimento di Maldonado, si legge che “molto dipende da quanto deciderà il Tribunale del capoluogo siciliano riguardo al possibile fallimento degli etnei”. Già in estate si parlava continuamente di un possibile passaggio del giocatore classe 1992 alla società gialloblu, ma il ragazzo non si è mosso da Catania.

