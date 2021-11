EX ROSSAZZURRI: Vrikkis cambia ancora, terza squadra nel giro di pochi mesi

Appena due apparizioni con la maglia del Catania per un totale di un quarto d’ora di gioco. Questo il bilancio di Agapios Vrikkis in maglia rossazzurra. Al termine della passata stagione, il contratto che legava l’esterno offensivo cipriota classe 2001 agli etnei è scaduto e, pertanto, il ragazzo si è attivato per cercare subito un’altra sistemazione. L’ha trovata in Serie D, decidendo di accettare la proposta della Manzanese. “Voglio arrivare primo in classifica e dare il 100% con questa maglia”, queste le prime parole di un ambizioso Vrikkis tra le file del club di Manzano (comune friulano di poco più di 6mila abitanti, ndr). A causa di problemi societari, però, a distanza di un mese il ragazzo ha lasciato praticamente subito la squadra trasferendosi altrove. Lo ha ingaggiato la Luparense, club del girone C di Serie D che parlava di “colpo dal sapore di futuro”, aggiungendo che si tratta di un “talento cristallino, giocatore duttiile e tecnico”. Anche qui però l’avventura di Vrikkis è durata pochissimo. Dal 4 novembre è ufficiale il suo passaggio al Mestre, altra compagine militante in D. La società veneta scrive: “Quando si parla di giovani, è corretto volare bassi, perché molte sono le variabili che possono influire, anche su coloro che si ritrovano nel curriculum già esperienze importati e parole lusinghiere, come nel suo caso. E così noi faremo anche con lui, Agapios Vrikkis, laterale di destra offensivo, cipriota classe 2001 e proveniente dalla Luparense, squadra con la quale ha iniziato il campionato prima di arrivare a Mestre. Sperando che sotto le attenzioni di Zecchin possa coltivare e accrescere il proprio talento”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***