FERNANDEZ: “Padova, mossa intelligente Moro al Catania”

Mariano Fernandez, ex Direttore Sportivo della Virtus Francavilla, ai microfoni di tuttoc.com indica tre ragazzi del girone C di Serie C a lui particolarmente graditi: Joseph Ekuban, Andrea Adorante e Luca Moro. Questo il pensiero di Fernandez in relazione all’attaccante ora in forza al Catania: “Il Padova, che magari aveva altre ambizioni, ha avuto l’intelligenza di farlo andare a Catania. Lì sta dimostrando qualità tecniche, fisiche e mentali: è un ragazzo che dà la sensazione di essere molto maturo e questa è una cosa che trasmette sul campo”.

