TORRE DEL GRIFO: calendario allenamenti, primi giorni di lavoro verso Taranto

Il Catania agli ordini di mister Francesco Baldini ha sostenuto i primi due giorni di allenamento settimanale a Torre del Grifo in funzione della trasferta di Taranto e attendendo notizie dal fronte extra campo. Martedì è stato sostenuto un programma di lavoro differenziato per due gruppi. I calciatori in campo domenica con il Foggia hanno svolto una sessione defaticante; per tutti gli altri atleti disponibili, dopo la prevenzione e l’attivazione, lavoro intermittente, tiri in porta e partita 5 vs 5. La preparazione al match con il Taranto è proseguita quest’oggi con una sessione in sala video, palestra, esercizi di mobilità seguiti da un lavoro di forza e rapidità; successivamente, partitella su metà campo. Giovedì mattina prevista una seduta mattutina. Venerdì, rossazzurri in campo alle 15.00. Sabato, alle 10.00, la rifinitura.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***