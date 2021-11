VERSO TARANTO-CATANIA: sfida da ex per Saraniti e Falcone

Archiviata la sfortunata sfida contro il Foggia di Zeman, il Catania proverà a ricostruire una nuova serie di risultati utili incominciando già da domenica prossima (ore 14:30) quando, in terra pugliese, affronterà i padroni di casa del Taranto. La sfida dello “Iacovone” non può non rievocare la storica promozione ‘01/02 con lo 0-0 fuori casa che permise ai rossazzurri di ritornare in Serie B. Probabilmente per abbattere le resistenze degli ionici servirà un Catania stoico come quello di un ventennio addietro ed in tal senso un aiuto potrebbe giungere da chi, come il direttore Pellegrino (all’epoca allenatore insieme a Ciccio Graziani), quel momento l’ha vissuto in prima persona.

Ad aggiungere ulteriore pepe alla sfida troviamo inoltre anche due ex rossazzurri adesso militanti tra le fila dei rossoblu. Il palermitano doc Andrea Saraniti infatti è transitato per un breve periodo dalle giovanili etnee senza però riuscire a debuttare con la maglia della Prima Squadra. Luigi Falcone invece ha indossato la maglia rossazzurra durante la Serie C 15/16; per il classe ‘92, 3 reti e 3 assist in 27 gare ufficiali, lasciando comunque un ricordo positivo. Da segnalare infine che anche l’attuale D.S. rossoblu Francesco Montervino – recentemente inibito dal Giudice Sportivo – ha rappresentato i colori sociali del Catania, nella Serie B ‘03/04 disputando in tutto 19 gare prima di ritornare al Napoli, suo club di appartenenza.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***