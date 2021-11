SALA: “Vincere e non subire gol, missione compiuta. Periodo difficile ma il sostegno dei tifosi ci fa sentire importanti”

L’estremo difensore Andrea Sala ha mantenuto inviolata la propria porta. Queste le dichiarazioni del portiere, al termine della partita che il Catania ha vinto contro la Vibonese:

“Siamo contenti perchè ci siamo dati due obiettivi prima di scendere in campo, vincere e non subire gol. E’ stato fatto un grandissimo lavoro difensivo, non era semplice. Complimenti ai ragazzi, a partire da Sipos e chi è subentrato. Hanno dato massima disponibilità. Il clean sheet è arrivato soprattutto grazie a loro. Siamo stati bravi con Simone (Russini, ndr) a chiudere quella palla dentro ma sapevamo fosse una gara sporca, poi è arrivata la pioggia, il campo un pò molle. Questi non sono tre punti ma qualcosa in più. La parata su Sorrentino? E’ stata l’unica volta che sono venuti a calciare, tranne qualcosa nel secondo tempo. Mi sono fatto trovare pronto, poteva anche colpirla meglio Sorrentino quindi sono stato tra virgolette anche fortunato, meglio così (ride, ndr)”.

“Siamo un gruppo molto sano. All’inizio abbiamo avuto dei piccoli problemi perchè le vicissitudini societarie non passano inosservate e devi gestire tante teste. Faccio i complimenti anche ai ragazzi e allo staff perchè ci alleniamo costantemente con grandissima voglia ed abbiamo un centro sportivo che ci aiuta. Siamo tutti dei ragazzi positivi, abbiamo solo l’obiettivo di dare il massimo per questa maglia e fare più punti possibili. Per la nostra situazione non dobbiamo illuderci, allontaniamoci dalla zona calda della classifica e poi abbiamo tutte le qualità per fare bene perchè i ragazzi danno sempre il massimo. Questi risultati devono darci una spinta in più”.

“Venire a giocare a Catania non è semplice per gli avversari, soprattutto per il 12/o uomo in campo, i nostri tifosi che ci danno una grandissima mano. E’ un periodo pieno di difficoltà ma il loro sostegno ci fa sentire importanti. E dobbiamo ricambiarlo in campo come stiamo facendo. Con sudore, determinazione, grinta e professionalità. E l’unica medicina per ripagare la loro fiducia”.

