LA SICILIA: “Catania, confronti e spiragli. Prima le firme, può essere l’ultima soluzione”

“Catania, patto tra Sigi e gli inglesi. Stipendi da pagare, poi nuovo corso”. Così titola il quotidiano locale, commentando le parole dell’avvocato Giovanni Ferraù a Corner. “Confronti e spiragli – si legge ancora – Dopo una serie di riunioni, la società estera ha accettato la trattativa. I soci etnei, ricompattati, faranno da garanti nei vari passaggi fino alla cessione delle quote”. La presenza in città dei legali del fondo straniero interessato a rilevare il Calcio Catania partecipando ad una riunione durata ore e che nessuno ha abbandonato l’aula fa ben sperare, ma dopo il mancato accordo con Tacopina, il blitz precedente di Follieri e le varie ipotesi cadute nel vuoto, in città la novità è stata commentata anche con più di una perplessità. Prima le firme, poi si potrà tirare un sospiro di sollievo. Può essere l’ultima soluzione per rimettere in piedi una baracca che può crollare da un momento all’altro.

