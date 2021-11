LA SICILIA – Russo: “Promozione in A fu coronamento di una lunga carriera. Ho sempre avvertito l’affetto di Catania”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

L’attuale allenatore della Primavera del Catania Orazio Russo cita alcuni dei momenti più significativi vissuti da calciatore rossazzurro in un’intervista concessa al quotidiano locale:

“La promozione in Serie A nel 2006 è stata da catanese il coronamento di una lunga carriera. Eravamo un gruppo favoloso, una squadra solida, c’era il piacere di stare insieme e ci aiutavamo tra noi. Il ricordo più bello? Quando col Vicenza al ‘Massimino’ allo scadere feci una pazzia, stop di coscia, due palleggi e tiro al volo per il 2-2. La palla finì sotto l’incrocio. E poi Catania-Albinoleffe. Alla vigilia non riuscivamo a stare in stanza e riposare. Spinesi faceva tanti gol, De Zerbi era il giusto 10, Del Core scrisse la storia di un gruppo che dopo 23 anni riportava la A a Catania. La mia unica gara in rossazzurro in A? Quando sostituì Maxi Lopez (Catania-Genoa), da quando mi sono alzato dalla panchina fino all’ingresso in campo ho avvertito tutto l’affetto di Catania. I tifosi sono stati parte del mio cammino, Ciccio Famoso era il primo che ho conosciuto, il simbolo del tifo organizzato. Ho ricevuto sempre affetto”.

