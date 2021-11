EX ROSSAZZURRI – Dopo Catania, Millesi ribadisce: “Plescia, essere professionista è un’altra cosa…”

A distanza di dieci giorni (dopo Catania-Avellino), il catanese Francesco Millesi – ex giocatore tra le altre di Catania e Avellino – punta nuovamente il dito contro l’attaccante palermitano Vincenzo Plescia, reo di avere simulato un intervento falloso decisivo nell’area di rigore del Palermo, traendo in inganno l’arbitro che ha clamorosamente concesso il penalty alla squadra irpina, capace di pervenire al pareggio nel finale realizzando il tiro dal dischetto: “Volevo ringraziare Plescia, palermitano doc di non aver fatto perdere l’Avellino con la sua simulazione.. precedentemente in Catania-Avellino ho citato la sua carenza di professionalità, visibile nel mio account Facebook, dove sono stato attaccato dai palermitani… a distanza di 10 giorni confermo quanto detto da me, anche oggi nell’intervista dopo gara gli viene detto dello scherzetto fatto al Palermo, e lui risponde “SAREBBE STATO UN BELLO SCHERZETTO SE AVESSI FATTO GOL”. Come se la simulazione non gli è bastata! Essere un professionista è un’altra cosa”.

