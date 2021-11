L’EDITORIALE – Sigi, ultime cartucce da giocare. Il tempo è determinante

A cura di Gianluca Virgillito, Direttore Responsabile della testata Antenna Uno Notizie su Bella Radio Tv e Radio Antenna Uno

SIGI gioca le ultime cartucce in vista degli importanti appuntamenti che nei prossimi giorni potrebbero portare, a medio e lungo termine, risvolti decisivi sul futuro del Calcio Catania.

Oggi si è discusso in Tribunale della vicenda Calcio Catania Servizi, relativa al fallimento della società che gestiva il centro sportivo di Torre del Grifo. In attesa di decisioni definitive in tal senso, ricordiamo che nei confronti del club la richiesta di sequestro conservativo ammontava a oltre 3 milioni di euro, la proprietà rossazzurra deve risolvere in queste ore il nodo stipendi e i pagamenti di servizi essenziali quale la fornitura di energia elettrica, la manutenzione del campo di gioco e del servizio di sicurezza. Per superare questo scoglio pare che i soci della SIGI siano entrati in contatto con una realtà estera operante nel settore energetico: da questo contatto dovrebbe giungere liquidità per una cifra tra le 200 e le 500mila euro.

Questo tentativo di innervare le finanze del Catania potrebbe risultare decisivo anche nell’affrontare l’udienza prefallimentare del 16 novembre prossimo, portando documenti che garantiscano una disponibilità finanziaria del nuovo investitore per un valore consistente. Non sarebbe questa l’unica realtà con cui esponenti di SIGI hanno dialogato ultimamente. Il fattore “tempo”, come si comprenderà, gioca un ruolo determinante, stride in tutto questo l’effetto corsa dell’ultimo minuto.

Tra i mille dubbi e le poche certezze, ci siamo abituati ormai ad attendere scadenze e date segnate in calendario aspettandoci di tutto, e senza aspettarci allo stesso tempo nulla. La SIGI, a detta dei suoi stessi componenti, sta lavorando alacremente da mesi a questa parte, e in questi giorni in particolare. Restiamo pertanto in attesa di novità che abbiano la natura dell’ufficialità, l’unica che potrebbe permetterci di analizzare concretamente la situazione in una fase confusa e complicata della storia del sodalizio etneo.

