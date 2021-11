MERCATO – Stampa padovana: “Moro, offerta del Monza”

Come riporta Il Gazzettino di Padova, la dirigenza del Monza avrebbe presentato la prima offerta al Padova per tentare di assicurarsi il diritto alle prestazioni sportive del classe 2001 Luca Moro, giovane attaccante in prestito al Catania: sarebbero stati messi sul piatto due milioni di euro. Operazione imbastita in anticipo con l’intento di battere la folta concorrenza: il giocatore, salvo deroghe, potrà giocare con i brianzoli solo nella prossima estate, avendo già vestito due maglie in questa stagione.

