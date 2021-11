MESSA IN MORA: continua l’attesa dei calciatori, rispettando il patto con i tifosi

Lo scorso 22 Ottobre, a seguito del mancato rispetto dei pagamenti federali ordinari e soprattutto delle promesse non mantenute da parte dei dirigenti etnei, i calciatori rossazzurri hanno legittimamente deciso di mettere in mora la società. La sola mensilità di Luglio percepita dai giocatori è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso rendendo di fatto necessario questo step; ma cosa potrebbe accadere in seguito a questo provvedimento?

Il regolamento prevede un limite massimo di venti giorni per regolarizzare la posizione societaria provvedendo al pagamento di tutti gli adempimenti arretrati. Qualora la società non riesca a fronteggiare la situazione, a partire dal ventunesimo giorno (e fino ad altri ulteriori 30 giorni) un qualsivoglia tesserato potrà richiedere ed ottenere la recessione dal contratto vigente e conseguentemente lo svincolo d’ufficio; inoltre, una volta avallata la richiesta di risoluzione, il calciatore avrà il diritto di sospendere la propria attività agonistica evitando di fatto di scendere in campo (in quest’ultimo caso bisogna anche considerare che dopo la mancata disputa di due gare consecutive la squadra venga di diritto esclusa del campionato).

Nel caso specifico del Catania una situazione analoga si è vissuta nella stagione 19/20 quando tutti gli atleti etnei hanno messo in mora la società di Pulvirenti salvo poi rinunciare al diritto di svincolo (ad eccezione del solo Davide Di Molfetta) ed onorare la maglia rossazzurra nei successivi playoff. La SIGI alla fine riuscirà in qualche modo a risolvere anche questa annosa questione e rispettare le prossime scadenze federali (incominciando da quella del 16 Dicembre) onde evitare di fatto l’esclusione dal campionato? Intanto prosegue l’attesa dei giocatori e si cerca, attraverso nuove sponsorizzazioni, di racimolare nuove risorse per pagare gli stipendi mentre non decolla la trattativa per l’affitto di Torre del Grifo, almeno per il momento. La squadra, in virtù del bellissimo rapporto instaurato con i tifosi e del patto non scritto firmato con loro, continua a giocare con impegno e senso di appartenenza nella speranza che arrivino segnali concreti dalla proprietà.

