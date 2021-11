CAMPOBASSO-CATANIA: probabili formazioni, abbondanza di scelte per Baldini

Ipotesi di formazione per il match Campobasso-Catania, valevole per la 13ª giornata del Girone C di Serie C 2021-22 e in programma sabato pomeriggio allo stadio “Nuovo Romagnoli” di Campobasso (Contrada Selvapiana) con fischio d’inizio alle ore 15:00.

Mister Cudini deve fare a meno del difensore Menna, il quale ne avrà per un mese a causa di un’ernia inguinale. Al suo posto verrebbe impiegato Magri al centro della retroguardia in coppia con Dalmazzi, con Fabriani e uno tra Valzan e Pace disposti sulle corsie laterali (Raccichini in porta). Per il resto si andrebbe verso le conferme di Candellori, capitan Bontà, e Tenkorang in mediana e Vitali, Rossetti e Liguori in avanti, con Emmausso principale alternativa offensiva. Tra i convocati figura regolarmente il centrocampista Ladu (superati i problemi alla spalla).

Lo stop forzato di domenica scorsa ha consentito a Francesco Baldini di recuperare tutti gli acciaccati, eccezion fatta per Pinto, Piccolo e Frisenna out dalla lista dei convocati. Si prevede abbondanza di scelte per il tecnico rossazzurro, che ritrova Calapai e Rosaia dopo il turno di squalifica. Nell’abituale 4-3-3 di partenza, davanti al portiere Sala agirebbero Calapai, Claiton, Monteagudo e Zanchi, con Rosaia, Maldonado e Greco a centrocampo e Ceccarelli, Moro e Russini in avanti ma non si esclude l’applicazione di un leggerissimo turnover, tenendo conto delle prossime partite a distanza ravvicinata con Vibonese e Foggia.

La direzione della gara è affidata al signor Cascone della sezione AIA di Nocera Inferiore, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Basile di Chieti e Melchiorre di Orvieto e dal IV ufficiale Liotta di Castellammare di Stabia. Nessuna copertura televisiva dell’incontro, che sarà trasmesso online sulle piattaforme Eleven Sports e 196sports (solo per i residenti all’estero) e, radiofonicamente, su Radio Fantastica (FM 89.2).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***