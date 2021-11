EX ROSSAZZURRI – Frison ricorda la A col Catania: “Bei momenti…”

Una foto delle figurine Panini che lo ritrae con la maglia del Catania, tra i bei momenti di Alberto Frison. L’ex portiere rossazzurro ricorda i tempi della Serie A con la squadra dell’Elefante. Impossibile dimenticare la stagione 2012/13, quella del Catania dei record e che lo vide per la prima volta scendere in campo nella massima categoria. Frison, in particolare, spesso ha avuto modo di evidenziare a mezzo stampa la data del 28 aprile 2013, quando fece il suo esordio in Serie A a San Siro contro il Milan: “Abbiamo perso 4-2, ma è una giornata che non potrò mai dimenticare. Il giorno dopo ho comprato il giornale, lo conservo a casa con gelosia. Così come le immagini della parata più bella fatta in A su un calcio di punizione di Balotelli, me la ricordo come se fosse ieri”. Bei momenti, appunto, come riportato da Frison attraverso la creazione di una storia su Facebook.

