MORO – L’ex Padova Simonini: “Può valere 2-3 milioni se chiude con 20 gol”

Ex responsabile del settore giovanile del Padova Fulvio Simonini nel maggio 2018 profetizzò un grande futuro per l’attaccante Luca Moro, che la società patavina ha ceduto in prestito secco al Catania. Torna a parlarne ai microfoni di padovasport.tv: “Dicevo già 3 anni fa che doveva giocare in prima squadra. Sta dimostrando di essere un grande giocatore. Gli mancava solo di irrobustire un po’ il fisico. Secondo me 2-3 milioni li può valere se chiude con 20 gol”. Al momento il ragazzo è fermo a quota 13 reti con la maglia del Catania, e, come sottolineato anche dal tecnico biancoscudato Massimo Pavanel, è tutto oro colato per il Padova, ben felice del lavoro di valorizzazione portato avanti finora dalla società etnea e del percorso di crescita del giocatore classe 2001.

