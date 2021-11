SERIE C – Mancino (all. in seconda Vibonese): “A Catania prestazione sporcata da rigore non dato”

In vista di Bari-Vibonese toccherà al vice allenatore Gaetano Mancino andare in panchina, sostituendo lo squalificato Gaetano D’Agostino. Mancino è tornato anche sulla sconfitta di Catania: “Veniamo da una partita ben fatta, da una buona prestazione, ripartiamo da lì. Anche se è stata una prestazione un pò sporcata da un rigore non dato, dubbio. Dobbiamo ripartire cercando di far punti perchè la classifica ce lo impone. Dovremo ripetere la prestazione di Catania aggiungendo componenti importanti, abbassando la percentuale di errore dietro. Dobbiamo essere molto più cinici in avanti perchè creiamo tanto ma segniamo pochissimi gol. E poi essere un pò più furbi e cattivi agonisticamente parlando”.

