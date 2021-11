STAMPA PATAVINA – Mercato: Moro, il Padova non lo cederà tanto facilmente

Continua a stupire Luca Moro. Per la gioia del Padova proprietario del cartellino. Come sottolineato dal tecnico Massimo Pavanel nei giorni scorsi, le prestazioni del ragazzo sono tutto oro colato per il club patavino. I colleghi di padovasport.tv sottolineano la media gol pazzesca dell’attaccante, autore di 13 gol in 11 gare di campionato. “Facile immaginare che l’asta per aggiudicarsi l’attaccante si scaldi ulteriormente dopo questa performance – si legge – con il Monza in pole position ma con molti club di A che stanno monitorando il giocatore e potrebbero uscire presto allo scoperto. La serie C non è certo una categoria che fa aumentare vertiginosamente la quotazione di un calciatore, ma un 2001 che segna con questa facilità e con queste caratteristiche che lo rendono una prima punta strutturata di qualità non sarà ceduto tanto facilmente dal Padova”. Aggiungiamo che Moro, a norma di regolamento, non può giocare per tre diverse società nella medesima stagione. Questo però non vieta ad altri club la possibilità di acquistarlo già a gennaio, per poi lasciare il ragazzo in prestito al Padova oppure al Catania. In ogni caso, se i rossazzurri riusciranno a portare a termine il campionato, ad oggi Moro sembra destinato a proseguire l’avventura alle pendici dell’Etna fino a fine stagione.

