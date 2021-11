REPUBBLICA: “Procura, nuova richiesta fallimento Catania. Lo scenario attuale”

A distanza di un anno e mezzo la Procura del Tribunale di Catania chiede nuovamente il fallimento del Calcio Catania. Lo fa con un’istanza firmata anche questa volta dal pm Fabio Regolo, depositata nei giorni scorsi presso la sezione fallimentare e su cui il tribunale ha fissato l’udienza prefallimentare alle 9 del 16 novembre. All’interno del quotidiano Repubblica viene ricordato quando, nel Maggio 2020, la Procura rilevava la situazione di criticità finanziaria del club allora gestito da Pulvirenti. Ebbene, oggi nella lente di ingrandimento della nuova procedura pre-fallimentare c’è finita la gestione di Sigi, che a seguito dell’acquisizione nel luglio 2020 delle azioni del Calcio Catania, aveva poi ottenuto nell’agosto 2020 la desistenza dall’istanza di fallimento.

“Adesso come finirà? La sensazione è che se il club rossazzurro riuscisse a sanare nell’immediato la messa in mora proposta dai tesserati, per il mancato pagamento degli stipendi, l’istanza di fallimento potrebbe non determinare conseguenze giuridiche – si legge – Se infatti il presupposto centrale fondante la duplice iniziativa della procura è il debito erariale, nel frattempo ridotto di 1 milione di euro da Sigi, allo stesso modo la procura potrebbe nuovamente desistere dall’istanza, come già accaduto nell’agosto 2020, ma a condizione che i soci di Sigi ricapitalizzino immediatamente il capitale sociale, provvedendo ad estinguere l’arretrato maturato con i calciatori. Il colpo di scena potrebbe materializzarsi per vie esterne, con l’immissione di capitali freschi da parte di un fondo straniero, di matrice europea, con cui intercorre una trattativa per la cessione del club. I prossimi giorni saranno determinanti, anche perché l’11 novembre scadono i venti giorni dalla messa in mora e, in caso di mancata regolarizzazione dei pagamenti, seguirebbe il ricorso al Collegio arbitrale per lo svincolo d’ufficio”.

