TORRE DEL GRIFO: giorno di riposo, qualche recupero in vista di Taranto

Giornata di riposo per i rossazzurri che riprenderanno a sostenere gli allenamenti a Torre del Grifo martedì pomeriggio in preparazione della sfida al Taranto. Per l’occasione mister Francesco Baldini recupererà certamente due giocatori: il difensore Claiton (la cui mancanza si è fatta sentire e non poco contro il Foggia) ed il terzino sinistro Zanchi. Entrambi, infatti, hanno scontato il turno di squalifica inflitto. Ancora una giornata di stop, invece, per Russotto. Vedremo se riuscirà a recuperare in tempo Greco, alle prese con problemi fisici dopo essere stato costretto ad uscire dal campo nel corso di Catania-Vibonese. Si dovrebbe attendere ancora per i rientri di Pinto e Piccolo che continuano a sostenere cure e lavoro di fisioterapia ma sono vicini al recupero.

