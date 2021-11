RAPPRESENTATIVA LEGA PRO: alcuni giovani del Catania convocati per lo stage di Pomigliano d’Arco

Nota stampa Calcio Catania

In vista dello stage in programma da martedì 16 a giovedì 18 ottobre allo stadio “Ugo Gobbato” di Pomigliano d’Arco, il Commissario Tecnico delle Rappresentative della Lega Italiana Calcio Professionistico Daniele Arrigoni ha convocato sei giovani rossazzurri: Francesco Borriello e Sebastiano Pisasale, portiere e attaccante classe 2005, nel gruppo dell’Under 17; Fabiano D’Amore e Marco Pelleriti, difensore e centrocampista classe 2006, aggregati all’Under 16; Flavio Ursino e Giuseppe Pannitteri, difensore e attaccante classe 2005, tra gli Under 15. Per i ragazzi catanesi, un’ulteriore opportunità di crescita dopo le ultime gare nei rispettivi campionati, vinte ieri contro i pari età della Fidelis Andria dalle squadre allenate da Gaetano Bellia (2-1 in rimonta) e da Vincenzo D’Ignoti (3-1 con l’accelerazione decisiva nella ripresa, dopo l’1-1 alla fine del primo tempo).

Under 15 Serie C – Girone F – Sesta giornata – Catania-Fidelis Andria 2-1: pt 14° Ricchiuti (FA); st 2° Greco, 28° Poma. Classifica: Palermo 18; Bari e Taranto 15; Catania 12; Monopoli 7; Catanzaro, Fidelis Andria e Virtus Francavilla 6; Messina 4; Vibonese 0.

Under 17 Serie C – Girone F – Sesta giornata – Catania-Fidelis Andria 3-1: pt 10° Pisasale su rigore, 42° Di Cuonzo (FA); st 35° Librizzi, 46° Napolitano. Classifica: Bari 18; Palermo 13; Catania e Monopoli 10; Catanzaro 9; Virtus Francavilla 8; Taranto 7; Messina 6; Fidelis Andria e Vibonese 3.

