TRIBUNALE: carte della Sigi sul tavolo del giudice, attesa per la sentenza

Questione di pochi giorni ancora, forse anche ore, e potrebbe essere emessa la sentenza del Tribunale dopo essersi riunito in Camera di Consiglio, in merito alla richiesta di fallimento avanzata dalla Procura. L’avv. Augello ha presentato la documentazione riguardante la situazione societaria del Catania fra cui la riduzione del debito che Sigi ritiene di avere realizzato. Sarà il Tribunale a decidere se mantenere in vita il Catania, sulla base delle garanzie eventualmente prodotte da Sigi relativamente alla continuità aziendale. Ma lo snodo fondamentale resta la capacità di ricapitalizzare. Di Sigi o altri soggetti interessati. Altrimenti sarà fallimento volontario e si potrà continuare l’esercizio provvisorio per almeno un mese, nominando un curatore per predisporre l’asta competitiva per la vendita del titolo sportivo che sarebbe rilevato da altri investitori. Ma nulla è ancora deciso. Il Tribunale potrebbe anche optare per il rinvio, richiedendo altri chiarimenti alle parti. Le carte della Sigi sono sul tavolo del giudice dott. Fabio Ciraolo. Non resta che attendere il verdetto, sono ore di ansia.

