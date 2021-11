PRODAN: “In futuro mi piacerebbe acquistare Palermo o Catania”

Intervistata da tuttomercatoweb.com la manager Anamaria Prodan, ex presidente dell’Hermannstadt, ha parlato della possibilità di comprare in futuro un club in Italia guardando con interesse a Catania o Palermo: “È difficile, oggi devo stare accanto ai miei figli che sono stati abbandonati dal padre e sarebbe pericoloso lasciarli da soli. Oggi il mio ex marito aspetta un altro figlio. Tutto questo non fa bene a loro. Ma quando risolverò questi problemi si, mi piacerebbe comprare un club in Italia anche perché il calcio italiano è straordinario. La mia famiglia è sempre stata in prima pagina sui giornali, almeno finché il mio ex marito non l’ha denigrata. Ma io e i miei figli si, vorremmo un club in Italia. Chi mi piacerebbe acquistare? Il Palermo o il Catania. A Catania ho lavorato molto con Lo Monaco quando ho portato Dica, è una piazza che mi piace. Così come il Palermo”.

