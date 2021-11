VERSO CATANIA-POTENZA: difesa, confermato Zanchi dal 1′?

In vista di Catania-Potenza, mister Baldini recupera Pinto che ha ripreso ad allenarsi con il gruppo dopo essere stato fermo ai box. L’ex Monopoli, comunque, venendo da un lungo periodo di stop dovrebbe partire dalla panchina. A meno di sorprese, la linea difensiva sarà formata ancora una volta da Calapai (in ballottaggio con Albertini), Claiton, Monteagudo e Zanchi. Quest’ultimo è rientrato dalla squalifica a Taranto, per sua stessa ammissione non riuscendo ad offrire il meglio di sè. Sabato pomeriggio sarebbe l’occasione giusta per riscattare una prova non eccelsa. Altrimento, al suo posto, spazio a Greco o Ropolo.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***