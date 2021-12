CATANIA: continuano gli appelli in città. Nicolosi, tocca a te

Nelle scorse ore alcuni soci della Sigi hanno effettuato i primi versamenti, altri hanno intenzione di chiedere al Tribunale di dilazionare in due mesi la somma di 600mila euro richiesta per estendere l’esercizio provvisorio. In città continuano gli appelli dei tifosi, quando si avvicina la scadenza del 2 gennaio. Ieri è toccato alla Curva Sud che ha scritto una lettera dai toni garbati ma toccanti. Gaetano Nicolosi, socio di maggioranza della Sigi, dovrebbe decidere se versare in quota parte la sua somma (che si aggira sui 300 mila euro). Lo riporta l’edizione online del quotidiano La Sicilia.

